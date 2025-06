Pelligra: “Chiedo fiducia ai tifosi del Catania. Siamo un grande club” ​​

Parla Rosario Pelligra. In occasione del meeting di fine stagione con gli sponsor, il presidente del Catania ha voluto rivolgere un messaggio anche alla piazza etnea, ribadendo la volontà di costruire qualcosa di importante e chiedendo fiducia all’intera tifoseria.

“Grazie ai nostri sostenitori per il supporto dimostrato durante tutta la stagione, e al nostro staff: insieme siamo un grande club. Per me è un onore essere il presidente di questa società e far parte della comunità di Catania. Ai tifosi, che hanno sofferto, chiedo di darmi fiducia: sono qui per portare avanti questo progetto. Forza Catania”, ha dichiarato.

La società rossazzurra è attualmente in una fase di riflessione e pianificazione per il futuro. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha rescisso consensualmente il contratto con il club, e con ogni probabilità sarà Ivano Pastore a prendere il suo posto.





Sul fronte tecnico, Toscano ha buone possibilità di essere confermato alla guida della squadra, mentre resta vivo l’interesse per la riacquisizione del centro sportivo di Torre del Grifo, che potrebbe rappresentare un tassello strategico per la crescita del club.

