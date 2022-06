MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Perché Catania? Perché ce l’ho nel sangue“. Sono le parole di Ross Pelligra a Sky Sport. L’imprenditore del gruppo australiano Pelligra ha origini siciliane e la sua è stata una delle 5 manifestazioni d’interesse per l’acquisizione del club.

“Le radici della mia famiglia sono qui – prosegue -. E poi perché siamo consapevoli delle potenzialità del club della nostra città di origine. Vogliamo un club per la gente di Catania e per le sue generazioni future. Chi sarà coinvolto, non lo farà solo per interesse personale ma anche per la gente. Come uomo d’affari devo badare al profitto, ma la priorità, la nostra mission, è garantire al club un futuro sostenibile“.

“Lo fazzu per mio nonno – dichiara in dialetto -, per i miei genitori, per tutti i siciliani che hanno voglia di calcio. Per me è una sfida. La gente di Catania è vera e di cuore. E io sono della vecchia scuola: mi hanno sempre insegnato che devi lavorare per ottenere risultati. Uno dei miei sogni è sempre stato tornare in Italia, ci penso da quando sono piccolo. Amo la Sicilia”.