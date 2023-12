Pelligra: “Vorrei che Catania salisse sul piedistallo. Grande cuore dei siciliani”

Parla Ross Pelligra. Il patron del Catania fa il punto della situazione in vista dell’imminente sessione invernale di calciomercato, che potrebbe rivoluzionare la squadra, ma affronta anche il tema del budget messo a disposizione per il campionato e quello dei progetti futuri.

“Avrò la possibilità ogni giorno di vedere quali cambiamenti effettuare e cosa faremo alla riapertura del calciomercato – afferma in un’intervista per Chancebet News – . Ma cerchiamo di guardare oltre la finestra di mercato di gennaio. Valutiamo anche le scelte per il nostro futuro, tutto quello che verrà dopo. Il budget per l’allestimento dell’organico è stato più elevato di quello che prevedevo inizialmente, andrà ad aumentare ancora in base ad altre spese che non erano state considerate, come la sicurezza. Il budget messo a disposizione del Catania è quello che ci serve per avere più successi in futuro”.

Non solo calcio però. “Catania rimarrà per me sul piedistallo, vorrei che salisse sul piedistallo. Voglio aiutare questa città al di là del calcio, perché quando porto Catania fuori dalle mura catanesi, all’estero e nel resto d’Italia, questo produce anche turismo. Il turismo a Catania si può raggiungere da tutta Europa, può davvero diventare un hub portando tanti investimenti”, dice Pelligra.

“La gente anche fuori dalla Sicilia deve sapere cos’è la Sicilia. La Sicilia ha una brutta fama, costruita solo da telegiornali e notizie che trapelano da fuori. Ecco perché molta gente e manager hanno trovato l’estero come soluzione per allontanarsi da qui; in realtà è piena di gente con un grande cuore. Chi va via dovrebbe, invece, tornare in Sicilia”, conclude.

