Trapani, Antonini pensa al centro sportivo: “Scioccante la carenza di strutture”

Valerio Antonini ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro del Trapani: senza un centro sportivo di proprietà sarà durissima fare un passo deciso in avanti. L’imprenditore, intervistato per trapanigranata.it, ha parlato di come intende procedere, denunciando una carenza di strutture sportive “scioccante” nel territorio trapanese.

“La carenza di strutture sportive nella provincia di Trapani è veramente qualcosa di scioccante – afferma – . Sto facendo fatica a trovare realtà che possano aiutarmi a far giocare il settore giovanile, la squadra femminile e la scuola calcio. La seconda settimana di gennaio avrò un incontro importante con degli investitori a Londra, per cercare di reperire e di fare un project financing per realizzare il centro sportivo. Non c’è possibilità di crescita senza un centro sportivo di riferimento, che abbia almeno 4 campi di calcio, 3 campi per le scuole calcio e 2/3 palestre, dove fare allenare il basket ed il minibasket. Senza di quello, il passo in avanti è impossibile“.

Antonini spiega nel dettaglio: “Un progetto che prevede un investimento intorno ai 30 milioni di euro, oltre all’acquisto del terreno. Siamo nella prima fase di ricerca dell’area, dove andremo a costruire il centro sportivo. Non so se sarà a Trapani o appena fuori Trapani. Noi abbiamo bisogno urgentissimo di chiudere questo project financing e di partire con questo tipo di progetto”.

