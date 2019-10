Il Palermo secondo Manuel Peretti. Il giovane difensore (scuola Verona) racconta i suoi primi mesi da giocatore rosanero, in attesa di un’occasione ma con la voglia di imparare quanto più possibile nel corso della propria esperienza in Sicilia.

PERGOLIZZI: “PALERMO DAI DUE VOLTI. RIZZO PINNA…”

Intervistato negli studi di Trm, afferma: “I record contano poco, l’importante è cercare di vincere ogni partita e dare il massimo. Sicuramente abbiamo una squadra sopra lo standard, anche i giovani sono di buon livello. In queste sei vittorie bisogna essere contenti, anche la fortuna è una componente fondamentale, speriamo di continuare così. Il tifo che c’è allo stadio ci motiva, anche il nostro allenatore è un grande motivatore. Non mi aspettavo un impatto così forte da parte dalla squadra”.

E sottolinea: “Palermo è un grande trampolino di lancio per la mia carriera, spero che questa città mi possa dare tanto. Ho avuto poco spazio per giocare, ho disputato la partita contro il Biancavilla in Coppa Italia e 20 minuti contro l’Fc Messina, ma l’importante è farsi trovare sempre pronti. Acireale? Mi aspetto una partita memorabile, sarebbe stupendo trovare un Barbera con 35 mila persone in Serie D. Sarebbe qualcosa di veramente importante, in una partita fondamentale”.

LEGGI ANCHE

PALERMO A VALANGA SUL CALCIO POPOLARE

MARTINELLI AL GDS: “CHE ORGOGLIO ESSERE AL PALERMO”

ACCARDI AL CORSPORT: “NON AVREI MAI ABBANDONATO IL PALERMO”