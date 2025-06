Pescara, al via il casting per il dopo Baldini: Vivarini in pole ​​

In casa Pescara è tempo di voltare pagina: l’ex allenatore Silvio Baldini, artefice della promozione in Serie B, ha annunciato a sorpresa il proprio addio alla società biancazzurra. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto dopo le dichiarazioni entusiaste rilasciate dallo stesso tecnico solo poche settimane fa, in cui sembrava pronto a proseguire il progetto con il club abruzzese. Il suo lavoro, culminato con un’altra impresa sportiva, ha lasciato un segno profondo, ma ora la dirigenza è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza.

Secondo quanto riportato da TMW, il nome più caldo è quello di Vincenzo Vivarini. L’ex allenatore di Frosinone ed Empoli rappresenta una figura di grande esperienza, conoscitore della Serie B. Attualmente Vivarini è ancora sotto contratto con il Frosinone, nonostante sia stato esonerato nelle prime fasi della scorsa stagione. Per approdare in Abruzzo, sarà quindi necessario un passo formale di svincolo dal club ciociaro.

Tuttavia, Vivarini non è l’unica opzione sul tavolo. La società sta valutando anche altre piste: tra i nomi in lizza figurano Francesco Modesto, Giorgio Gorgone – reduce dall’impresa salvezza con la Lucchese – Roberto Stellone ex Palermo, e William Vialli, tecnico esperto della categoria e protagonista dell’ultima stagione con la Reggiana. Il Pescara vuole scegliere con attenzione: l’obiettivo è dare continuità al progetto tecnico e consolidare la presenza in cadetteria.





