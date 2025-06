Calciomercato Catania, dialogo con il Padova: piacciono Crisetig e Bianchi ​​

Il Catania è al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione e ha puntato il proprio sguardo verso Padova. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Mimmo Toscano almeno due elementi di esperienza, funzionali al suo stile di gioco. Si tratta di profili già noti al tecnico calabrese, in grado di dare equilibrio e sostanza al centrocampo rossazzurro.

Secondo quanto riporta La Sicilia, i nomi sul tavolo sono quelli di Lorenzo Crisetig e Nicolò Bianchi. Il primo, 32 anni, è un mediano con un passato importante in Serie A (Cagliari, Bologna, Crotone e Frosinone) e reduce da una stagione da titolare fisso con 35 presenze nel Padova. Il secondo, Bianchi, 33 anni, è un centrocampista centrale duttile, capace di adattarsi anche come trequartista: ha totalizzato 19 presenze e 2 gol nell’ultimo campionato ed è ritenuto in uscita dal club veneto.

L’asse Catania-Padova si rafforza

Il dialogo tra le due società si è intensificato grazie al legame personale tra Mimmo Toscano e Massimiliano Mirabelli, attuale responsabile dell’area tecnica del Padova. Entrambi risiedono a Rende e condividono un rapporto di vecchia data, fondato sulla stima reciproca. La collaborazione si estende anche al direttore sportivo del Catania, Ivano Pastore, già coinvolto in passato in un’attività di scouting per il Milan proprio su indicazione di Mirabelli.





