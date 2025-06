Futuro del calcio a Messina, la Cooperativa incontra le dirigenze di Sant’Agata e Messana ​​

Il futuro del calcio a Messina si muove tra interlocuzioni e riflessioni strategiche. Dopo l’acquisizione del marchio dell’Acr, la Società Cooperativa Calcio Messina ha intrapreso un percorso di dialogo con le realtà locali che potrebbero rappresentare un nuovo punto di partenza per la città. Il socio Ezio Sindoni ha incontrato i rappresentanti della Messana, club cittadino fresco di promozione in Eccellenza, e del Città di Sant’Agata, retrocesso dallo stesso campionato e intenzionato a cambiare denominazione in “Messina 1947” per trasferire il proprio titolo sportivo.

La Cooperativa ha ribadito i propri valori fondanti: trasparenza, ascolto e condivisione con la comunità. Gli incontri sono stati accolti con spirito collaborativo, ma si sono conclusi in una fase ancora interlocutoria. In particolare, Sindoni ha evidenziato la necessità di attendere chiarimenti definitivi sul destino dell’Acr, club al centro di una complessa situazione economico-finanziaria. Il nodo principale riguarda l’iscrizione alla prossima Serie D, per la quale è richiesto un piano di rientro da presentare entro 60 giorni al Tribunale, e soprattutto il termine del 10 luglio per formalizzare l’adesione al campionato.

La Cooperativa, nel frattempo, si pone come soggetto di garanzia per la rinascita del calcio messinese. L’obiettivo è costruire un progetto unico e condiviso, capace di rappresentare l’intera città. Qualsiasi sviluppo futuro dovrà passare attraverso il coinvolgimento diretto dei tifosi e della base sociale.





In attesa di novità sul fronte Acr, la Cooperativa continuerà a monitorare la situazione, pronta a farsi promotrice di un’unione tra le forze sane del territorio per scrivere una nuova pagina di sport e identità cittadina.

