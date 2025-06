Calciomercato Trapani, si punta a rinforzare la difesa

Il Trapani ha messo la difesa al centro di questa fase del mercato estivo. Dopo una stagione conclusa con l’esclusione dai playoff, la società granata vuole ripartire sistemando prima di tutto il reparto arretrato, considerato uno dei punti deboli dell’ultimo campionato.

Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza è quello di Marco Caldore, difensore centrale classe 1994 in uscita dal Giugliano. Il giocatore vanta una lunga esperienza in Serie C, avendo indossato maglie importanti come quelle di Juve Stabia e Taranto. Caldore ha mostrato affidabilità e continuità nelle ultime stagioni, caratteristiche che il Trapani cerca per guidare la linea difensiva.

Il presidente Antonini, insieme al suo staff tecnico, sta lavorando per individuare profili già rodati nel Girone C e pronti a dare un contributo immediato. L’obiettivo è chiaro: partire da una retroguardia solida per costruire una squadra competitiva, in grado di riportare risultati in una piazza che ha voglia di riscatto.





LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, INTOPPO PER PALUMBO