Calciomercato Palermo, forte pressing del Cesena per Corona ​​

Il futuro di Giacomo Corona potrebbe ancora scriversi lontano dalla Sicilia. L’attaccante classe 2004, di rientro al Palermo dopo l’ottimo prestito al Pontedera, sembrerebbe destinato a ripartire, probabilmente con una nuova esperienza in Serie B. Il suo contratto con i rosanero scade nel 2027, ma la società valuta una nuova cessione temporanea per favorirne la crescita.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, il Cesena ha messo Corona in cima alla lista dei desideri per l’attacco. I bianconeri, prossimi alla cessione del bomber Cristian Shpendi, sono alla ricerca di un sostituto e vedono nel giovane palermitano il profilo ideale per raccoglierne l’eredità.

Corona rappresenterebbe un esordiente in Serie B, proprio come lo era Shpendi un anno fa, ma si presenta come un prospetto molto interessante. Dotato di una struttura fisica imponente, risponderebbe perfettamente alle esigenze del Cesena, che nella seconda parte della scorsa stagione ha pagato la mancanza di peso offensivo.





Con Shpendi ormai in partenza e l’attacco bianconero attualmente privo di altri giocatori sotto contratto, l’arrivo di Corona sarebbe un rinforzo prioritario. Il suo profilo tecnico-tattico, unito alla necessità del club romagnolo di ripartire con nuovi interpreti in avanti, potrebbe accelerare la trattativa.

