Pescara, Baldini: “Tra Palermo e Pescara ho fatto 45 partite con sole 5 sconfitte”

Silvio Baldini parla alla vigilia della partita contro il Campobasso. Il tecnico del Pescara ha rilasciato le solite particolari dichiarazioni in conferenza stampa.

“Ho detto che comunque vada noi andremo in Serie B, ci credo, ma se così non dovesse essere non sarei credibile e non potrei restare – afferma -. Se sommo un anno di lavoro tra Palermo e Pescara ho fatto 45 partite e 40 risultati positivi e solo 5 sconfitte”.

Sul calciomercato: “Non cambio pensiero, poi la società non è mia visto che volevo Foresta e Accardi e non sono stati presi. Io ho la mia idea e sanno come lavoro, l’importante è che arrivino giocatori che sposino il nostro pensiero”.