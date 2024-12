Gli auguri di Natale del Palermo, tra le critiche e la speranza in un futuro migliore

Il Palermo incontra i giornalisti. Si è tenuto allo stadio “Barbera” il consueto brindisi per le festività natalizie, l’occasione per scambiarsi gli auguri. In rappresentanza della società erano presenti l’amministratore delegato, Giovanni Gardini, il direttore sportivo, Morgan De Sanctis, e l’ufficio stampa rosanero.

L’a.d. Gardini è intervenuto durante l’incontro, ammettendo le difficoltà di un momento nel quale la squadra fatica a raggiungere i risultati sperati. Il dirigente ha sottolineato come le critiche siano ben accette, ma la società da parte sua non può fare altro che lavorare con competenza e coerenza.

Presente al brindisi anche Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, che ha chiesto al Palermo – e nello specifico all’a.d. Gardini – di “concedersi di più”: una maggiore apertura alla stampa per poter comunicare più efficacemente.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL RITIRO SERVIRÀ?