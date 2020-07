Il nuovo allenatore del Pescara, Andrea Sottil, si è presentato attraverso i profili ufficiali della società dopo il primo allenamento in biancoazzurro.

“Quello di ieri (dalla Sicilia) è stato un viaggio impegnativo – afferma -, ma… per fortuna con il Catania è andato tutto per il meglio. Non vedevo l’ora“.







“Felice della chiamata – conclude -. Non ho esitato un attimo. Pescara, oltre ad essere una città bellissima, è soprattutto una grande piazza che vanta di una solida tradizione calcistica. Sono pronto”

