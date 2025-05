Piacentini: “Vinto contro una squadra fortissima. Siamo in corsa per i playoff”

Parla Matteo Piacentini. Il difensore del Cesena è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Palermo, un successo che garantisce la salvezza matematica ai romagnoli, ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff.

“Siamo matematicamente salvi e in corsa per i playoff. Non bisogna scordare che siamo una neopromossa. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una squadra fortissima e hanno ottimi giocatori. La base dei risultati é il duro lavoro perché poi in campo scendono gli undici e bisogna dimostrare i sacrifici fatti”, ha dichiarato.

Grazie ai tre punti conquistati, il Cesena riduce a una sola lunghezza il distacco dal Palermo, attualmente settimo. Nel prossimo turno, i bianconeri affronteranno il Cosenza, già matematicamente retrocesso, e avranno così l’occasione di entrare nel gruppo delle sei squadre che si giocheranno la promozione in massima serie attraverso la final season.





