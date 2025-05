Pierozzi: “Una gara del genere dovevamo vincerla, ora pensiamo a far punti per i playoff”

“Purtroppo è stata una gara in cui abbiamo subito obiettivamente poco e in cui abbiamo avuto un sacco di occasioni“. Il rammarico di Pierozzi. L’esterno del Palermo ha realizzato una rete contro il Cesena ma non è bastata per cambiare la partita.

“Abbiamo questo brutto vizio di prendere gol e forse succede un po’ troppo spesso. Dispiace. Una gara così, che è uno scontro diretto, dovevamo portarla dalla nostra parte, ma ora guardiamo alle ultime due che sono fondamentali per il nostro cammino”.

Poi, il gol segnato. “Sono situazioni sulle quali ci alleniamo tanto: ho sfruttato bene la palla e sono contento, cercherò di farne ancora. Nonostante il divieto dei tifosi siamo seguitissimi e ci dispiace soprattutto per loro. Col Frosinone è fondamentale, poco da dire. Bisogna fare più punti possibili per i playoff. Ogni posizione guadagnata è una vittoria”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH