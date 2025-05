Il Palermo perde anche a Cesena: i rosanero sono adesso a due sconfitte consecutive in una fase importantissima della stagione, i playoff tra l’altro sono adesso a rischio. Decisive le reti di Calò e Saric per il Cesena, per i rosa a segno Pierozzi. Pohjanpalo ha sbagliato un rigore.

Gli highlights del match

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH





LE DICHIARAZIONI DI DIONISI