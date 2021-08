MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Rosalia Pipitone. Il nuovo portiere del Palermo femminile ha rilasciato un’intervista per Il Giornale di Sicilia nella quale parla del suo arrivo in rosa.

“Negli anni avevamo scherzato sulla possibilità di chiudere la mia carriera al Palermo. Alla fine, nonostante il campionato straordinario e il successo in Coppa Italia sapevo che avrei lasciato Roma. Ci siamo sentiti con il Palermo e non ci ho pensato su due volte“.

“Proverò a dare al Palermo la mia esperienza e la mia mentalità da combattente in un ruolo determinante come quello del portiere per provare a portare la squadra più in alto possibile”.

FOTO: ASD PALERMO

LEGGI ANCHE

PALERMO – PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI