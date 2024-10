Primavera, Palermo ko: sconfitto dal Cosenza. Rosa in fondo alla classifica

Prima sconfitta stagionale per il Palermo Primavera: i rosanero hanno perso in casa, al Pasqualino di Carini, contro il Cosenza con il risultato finale di 0 – 1.

Palermo beffato da un gol preso al primo minuto di gioco: i rosanero sono andati in svantaggio per via del gol di Perricci. I ragazzi di Del Grosso hanno avuto tutta una partita per recuperare ma non sono riusciti ad andare in gol.

Per il Palermo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante: dopo quattro giornate di campionato i rosanero non hanno ancora conquistato la prima vittoria, totalizzando tre punti con tre pareggi e una sconfitta.

Il calendario non aiuta: il Palermo dopo la sosta andrà a giocare in casa del Pisa che è nelle zone altissime della classifica. Per i nerazzurri 3 vittorie e un pareggio nelle prime quattro.