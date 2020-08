Dopo le voci dei giorni scorsi arriva la dichiarazione ufficiale dell’ormai ex patron Massimo Secondo: la Pro Vercelli cambia ufficialmente proprietà. Il 100% passa nelle mani della cordata rappresentata da Alex Casella, avvocato ed ex direttore sportivo del Gozzano e che ricoprirà lo stesso ruolo anche in Piemonte. Le dimissioni di Secondo da presidente saranno esecutive dalla mezzanotte della sera del 6 agosto.

In conferenza stampa Secondo ha affermato: “Ho provveduto a iscrivere al campionato di Serie C la Pro Vercelli, garantendo ancora una volta la fideiussione, anche perché non c’erano i tempi per procedere diversamente. Nel frattempo ho ceduto il 100% delle quote. Vendo questa società con più crediti che debiti, a un prezzo simbolico, perché spero di aver trovato una proprietà che possa a mantenere più a lungo nel calcio professionistico e il più in alto possibile la Pro Vercelli. Io resterò il più grande tifoso e sponsor e per questo auguro loro un in bocca al lupo”.