MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Giacomo Quagliata ha coronato il suo sogno: indossare la maglia della Nazionale. Il difensore, nato a Palermo, ha debuttato con l’Under 21 nell’amichevole contro la Romania e, in un’intervista per Tuttomercatoweb, non ha nascosto l’emozione per questo grande traguardo.

“Sono emozioni che a parole non è facile spiegare – afferma – . Ero già felice per la convocazione, ora spero di essermi giocato al meglio la possibilità che mi è stata data da Nicolato. Sono molto fiducioso, anche perché subito nel post gara ho avuto buone sensazioni. Spero vivamente ci sia una prossima volta, io darò sempre il massimo per poter coronare questo sogno”.

Quagliata ha iniziato il suo percorso di formazione nel Calcio Sicilia ma poi è dovuto “emigrare” a Vercelli, e poi ancora in Olanda, dove attualmente gioca, con l’Heracles Almelo. “L’esperienza che sto facendo in Olanda è, a mio avviso, un valore aggiunto per la mia carriera, sto raccogliendo molte presenze in un campionato dove ci sono squadre importanti che militano anche in Champions, affronto tanti campioni. In Italia c’è più pignoleria, e in maniera errata, perché da giovanissimi possiamo anche permetterci uno sbaglio, è così che si impara, e sarebbe giusto dare un’altra opportunità, come viene appunto all’estero”.

E sul futuro, dice: “La voglia di tornare in Italia c’è, ma non ne sono ossessionato“.

LEGGI ANCHE

SPAREGGI MONDIALI, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

PALERMO E BARI, SLALOM FINO ALLO SCONTRO DIRETTO

CORSPORT – MIRRI SPIEGA LE STRATEGIE DEL PALERMO. E A GENNAIO…