Giornata decisiva in casa Reggina. Il Tribunale di Reggio Calabria – sezione fallimentare – deve decidere in merito alla richiesta di omologa del piano di ristrutturazione del debito presentato dal club di Felice Saladini.

L’udienza si è svolta venerdì scorso e al termine del dibattimento i giudici si sono spostati in camera di giudizio per decidere se concedere o meno l’omologa del piano del debito da ripianare e in quanti mesi. Il verdetto – che dovrebbe arrivare oggi, lunedì 12 giugno – è decisivo in vista dell’iscrizione della squadra al campionato di Serie B, che va perfezionata entro il 20 giugno.

Il Brescia ‘guarda’ con attenzione gli sviluppi della vicenda. Il club lombardo, in seguito a un esposto presentato da Cellino, è stato ammesso in aula, con un proprio legale, durante l’udienza svoltasi venerdì a Reggio Calabria. L’obiettivo è chiaro: si punta al ripescaggio nel caso in cui la Reggina non dovesse iscriversi al campionato.

