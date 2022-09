MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Matteo Brunori rimette in moto il Palermo“. Queste le parole utilizzate da Massimo Norrito tra le pagine di Repubblica per descrivere il match vinto contro il Genoa, favorito per la vittoria finale.

Gli stessi undici di Reggio Calabria, pur soffrendo (il Genoa ha avuto diverse occasioni), sono riusciti a battere i rossoblu grazie alla rete di Matteo Brunori, che arriva dunque a quota 3 in campionato (e 28 nel 2022, anno solare).

