MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I tifosi del Palermo, dalla Sicilia, dal Nord-Est e da ogni dove, si organizzano per un altro esodo che trasformerà lo stadio “Druso” di Bolzano in uno spettacolo rosanero.

Tullio Filippone, sulle pagine di Repubblica, scrive che sono previsti più di mille tifosi del Palermo per la gara col Südtirol. “La trasferta più lunga del campionato è un’altra testimonianza della ritrovata affezione ai colori rosanero dopo le 28mila presenze alla partita col Frosinone”, si legge.

In generale, la media dei tifosi rosanero in trasferta è altissima. A Genova c’erano 1.500 palermitani, a Perugia 750, a Brescia 962 e in 1.000 a Ferrara per la gara con la Spal (senza considerare la trasferta di Ascoli, con il posticipo della partita e la presenza di ‘soli’ 222 tifosi del Palermo).

LEGGI ANCHE

IL PALERMO RITROVA FIORDILINO. E BROH TORNA A BOLZANO

GDS – “DALLA PAPERA ALLE SUPER PARATE, PIGLIACELLI HA RIBALTATO TUTTO”

PALERMO, IL CALENDARIO ORA SORRIDE