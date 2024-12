Repubblica – “Quanto è lontana Manchester: il Palermo affonda nell’indifferenza”

“Chissà se a Manchester sanno quello che sta accadendo a Palermo. E chissà, soprattutto, se gliene importa qualcosa, visti i problemi che il City sta vivendo in Premier e in Champions League. La sensazione è che alla casa madre sappiano veramente poco del nono posto in classifica nel campionato di Serie B italiano del “satellite” Palermo”. Scrive così Massimo Norrito, che sulle pagine di Repubblica commenta il momento che stanno vivendo i rosanero, reduci dalla sconfitta col Catanzaro.

La sensazione è che Manchester non sia mai stata così lontana da Palermo e che chi rappresenta il City Football Group in città non sappia che pesci prendere in un momento nel quale la frattura tra squadra e Palermo ha raggiunto il massimo. Gardini è l’esempio del calcio moderno. L’esempio del calcio che fanno a Manchester: grande disponibilità economica, grande professionalità, investimenti, ma poco pathos, poco cuore.

Insomma, il Palermo è gestito da azienda dimenticando però che il calcio non è un’azienda come tutte le altre. È un’azienda dove, a volte, il cuore può più del portafogli. E a questo punto sorge un quesito. Che fine ha fatto Dario Mirri? Che fine ha fatto l’anima palermitana del Palermo?





LEGGI ANCHE

BUCCHI: “PALERMO, CI STA CHE IL PUBBLICO RUMOREGGI”