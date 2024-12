GdS – “Palermo: bisogna svegliarsi alla svelta, altrimenti si rischia grosso”

“Inutile dire che questo è il momento più difficile da quando il City Football Group ha rilevato il Palermo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la sconfitta casalinga che i rosanero hanno rimediato contro il Catanzaro.

Il rapporto tra i tifosi e il Palermo da domenica non esiste più. Mai in passato si era vista una contestazione così indirizzata e ripetuta. Secondo la tifoseria, i colpevoli sono Dionisi e De Sanctis, al pari della squadra. I rosanero stanno naufragando e al momento non sembrano esserci appigli a cui attaccarsi.

Se fino a tre settimane fa si discuteva ancora di promozione diretta, adesso è giusto che si prenda contezza di tutto. Anche dell’evenienza peggiore, ovvero lottare per evitare guai peggiori di quelli attuali. La società ha voluto dare segnali alla squadra e allo staff tecnico.





Sono stati annullati tutti gli eventi con gli sponsor. In più, nessuno troverà posto al tavolo della festa natalizia, a cui parteciperanno solo i dipendenti. Una scelta forte, che non si era vista nemmeno nei momenti peggiori dell’era Zamparini.

