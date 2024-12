Bucchi: “Contestazione a Palermo? Ci sta che il pubblico rumoreggi”

Cristian Bucchi, ex allenatore di Triestina e Ascoli tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato della situazione che sta vivendo il Palermo, con i tifosi che hanno cominciato a contestare la società e l’allenatore Dionisi dopo i recenti risultati negativi.

“Credo che la contestazione dimostri tutto l’amore che il popolo di Palermo ha verso la squadra. Dionisi è un allenatore che è stato in Serie A, sono stati fatti investimenti per la squadra. Se non arrivano i risultati ci sta che il pubblico rumoreggi“, afferma.

Bucchi parla anche di Antonio Palumbo, centrocampista del Modena che il Palermo ha sondato in vista del mercato invernale: “È sempre dentro la partita, determina, ha personalità. Ogni calcio piazzato crea occasioni da gol. Ha giocate, un bel tiro, fa assist, gol…”.





