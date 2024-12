Stadio Barbera, piove anche in tribuna coperta: la segnalazione dei tifosi / VIDEO

Piove sul Palermo e non soltanto metaforicamente: nel senso che durante Palermo – Catanzaro la forte pioggia intervallata da una robusta grandinata ha creato ai tifosi problemi in tribuna coperta. Colpa di infiltrazioni d’acqua, un problema che non è nuovo ma che nell’ultimo periodo era stato indirettamente bypassato dalla siccità.

Con il maltempo di domenica scorsa il problema si è ripresentato ed è stato segnalato alla redazione (e sembra anche che siano arrivate molte mail di segnalazione alla società rosanero), corredato da documentazione video. La situazione era già stata affrontata a marzo scorso nel corso di una riunione alla presenza dei rappresentanti del Palermo, del Comune di Palermo proprietario dell’impianto e dell’Unione Stampa Sportiva (Ussi) che lamentava disagi specifici nella zona della tribuna stampa.

Alcuni problemi di efficientamento sono stati risolti (tra cui la sostituzione di molte file di seggiolini) ma il tema dell’impermeabilizzazione della copertura della tribuna non rientra nei lavori straordinari urgenti che il Comune ha concordato con la società rosanero. Di conseguenza, l’onere di effettuare i lavori resta formalmente al Comune di Palermo tranne specifica intesa che però non è stata messa nero su bianco nemmeno nel corso di un’altra riunione che si è svolta due mesi fa alla presenza dell’assessore allo sport Alessandro Anello.





Il tema dello Stadio Barbera resta uno dei più urgenti (a parte la delicata situazione sportiva) sia perché entro la prossima primavera devono essere completati alcuni lavori urgenti necessari ad ottenere l’agibilità sia perché si sono già svolte alcune interlocuzioni tra le parti che dovrebbero portare in tempi medio-brevi alla definizione di una convenzione pluriennale tra il Comune e il Palermo per l’affidamento della gestione dell’impianto. Si parla di una convenzione almeno trentennale ma ancora devono essere stabilite le nuove tariffe del canone.

IL VIDEO