Palermo C5, i rosanero vincono 4 – 2 contro l’Akragas e si laureano campioni d’inverno

Il Palermo Calcio a5 vince 4 – 2 contro l’Akragas e, con un turno di anticipo, si aggiudica il titolo di campione d’inverno del girone A di Serie C1.

PRIMO TEMPO:

Il primo tempo si è concluso con il risultato di 2 – 1 grazie alle reti di Bonanno e Consiglio. Nella ripresa i gol di Russo e Musso chiudono l’incontro.





Numeri impressionanti per la compagine rosanero prima in solitaria (+4 sulla seconda) e ancora imbattuta in campionato: 10 vittorie e 2 pareggi su 12 gare disputate, miglior difesa del torneo (appena 27 gol subiti) e terzo miglior attacco del campionato (58 gol realizzati). Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in programma sabato 21 dicembre a Bagheria in casa del Sant’Isidoro, ultima gara del girone d’andata.