Euro 2025 femminile: sorteggio non positivo per l’Italia

Sono stati sorteggiati i Gironi dell’Europeo Femminile che si terranno dal 2 al 27 luglio 2025 in Svizzera. La nazionale Italiana è stata sorteggiata nel Girone B, un gruppo non positivo per le azzurre.

La nazionale azzurra era inserita nella seconda fascia insieme a Islanda, Danimarca e l’Inghilterra che è la nazionale campione in carica. Allo stesso tempo le azzurre hanno evitato nazionali come: Paesi Bassi, Svezia e Norvegia, nazionali inserite nella terza fascia che potevano rendere ancora più arduo il cammino delle azzurre.

IL GIRONE DELL’ITALIA

GIRONE B

1) SPAGNA





2) PORTOGALLO

3) BELGIO

4) ITALIA

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA