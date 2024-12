CorSport – “Palermo in cerca d’identità: squadra, tecnico e società sotto accusa”

La crisi del Palermo impone delle riflessioni. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Antonio La Rosa, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza il momento dei rosa, reduci dalla sconfitta col Catanzaro.

Ha le sue colpe la direzione sportiva che, in base alle risposte che ha dato finora il campo, ha commesso evidenti errori di valutazione in sede di mercato. E in questo momento sono indifendibili anche i giocatori, con un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative, e l’allenatore.

Dionisi è in difficoltà e non riesce a dare una precisa fisionomia alla squadra. Il tecnico sta ‘subendo’ alcune scelte fatte da una dirigenza che in fase di costruzione dell’organico non ha risolto alcuni equivoci. Fidandosi troppo del sesto posto della scorsa stagione, ad esempio, il d.s. De Sanctis ha sbagliato a non stravolgere una squadra che molto probabilmente era da rifondare.





