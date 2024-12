Sassuolo – Palermo, info biglietti: prezzi e date della vendita

La prevendita dei biglietti per Sassuolo – Palermo, gara valida per la 18a giornata di Serie B e in programma sabato 21 dicembre – alle ore 15 – presso il Mapei Stadium, inizia martedì 17 dicembre dalle ore 10.

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te)

(clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) il giorno gara presso i botteghini del Mapei Stadium dalle ore 13

Si comunica che non è possibile acquistare i biglietti di tribuna Nord presso lo store del Sassuolo Calcio. La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 20 dicembre: il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord). Il prezzo del biglietto per il Settore Ospiti è di 20 euro. (QUI tutte le info).





