Un premio per gli sportivi di Palermo, Lagalla: “L’amministrazione sostiene le società”

È lungo l’elenco degli atleti e delle società di Palermo e della provincia che hanno vinto titoli mondiali, europei e nazionali nel corso del 2024. Verranno festeggiati sabato mattino al Politeama e con loro saliranno sul palco numerose altre personalità dello sport comprendendo dirigenti, tecnici e giornalisti.

Il Coni provinciale presieduto da Fabio Gioia, insieme ai delegati provinciali delle Federazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e degli Enti di Promozione Sportiva, ha redatto un elenco che va dall’Atletica Leggera al Wushu-Kung Fu, comprendendo anche discipline meno note come il Calisthenics (specialità del Fitness) o il Twirlinge (disciplina ginnico-sportiva). Ovviamente non mancheranno gli sport più popolari di squadra o individuali, compresi quelli non olimpici.

Sono oltre 30 le discipline dove in campo internazionale e nazionale quest’anno ha primeggiato la bandiera di Palermo. Ai risultati di atleti e società vanno aggiunti i ruoli ricoperti da tecnici e dirigenti di società e federazioni che si sono distinti per la loro attività. Saranno destinatari di riconoscimenti speciali insieme ad alcune realtà locali che portano avanti importanti attività sociali basate sulla pratica dello sport.





La manifestazione avrà inizio alle ore 10. “Siamo orgogliosi e soddisfatti del ritorno di una manifestazione che premia le eccellenze dello sport a Palermo – dichiara il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla – grazie alla collaborazione tra Comune e Coni. Tutto questo è merito dell’impegno e dei sacrifici delle società sportive che questa amministrazione sta sostenendo. Lo sforzo dell’amministrazione in questo momento si sta traducendo anche nei diversi cantieri avviati negli impianti sportivi della città, con l’obiettivo di restituirli più moderni e ospitali alle stesse società e alla città”.

I conduttori della premiazione, i giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli, stanno lavorando alla ricca scaletta della manifestazione per rendere più snella e frizzante la carrellata di premiati che si alterneranno sul palco insieme a numerosi ospiti.

L’ingresso è libero e sarà possibile accedere sino ad esaurimento dei posti. Media partner di “Palermo premia lo sport 2024”, organizzata da VM Agency Group e Stratos DMP, sono l’agenzia di stampa Italpress ed il gruppo Il Giornale di Sicilia che venerdì 20 pubblicherà uno speciale allegato al quotidiano. La cerimonia di premiazione verrà seguita in diretta da RGS, mentre nei giorni successivi TGS ne trasmetterà una sintesi.