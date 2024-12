Lega B, Bedin: “Grande preoccupazione per fattori economici finanziari”

Paolo Bedin è il nuovo presidente della Lega B. Il nuovo presidente si è espresso cosi in conferenza stampa dopo l’elezione.

“È fisiologico – afferma Bedin riferendosi al cambiamento subito dalla Lega in questi anni -, ricordo che nel 2018 contammo 57 società passate in B in quei nove anni, il ricambio è fisiologico ed è la natura della categoria, essendo una categoria di frontiera ha un turnover di sette società. Sono cambiate tante cose oltre alle società, evidentemente: il sistema rimane complesso, nel quale la sostenibilità economico finanziaria rimane un fattore importante di preoccupazione“.

“Ci sono aspetti economico-finanziari di grande urgenza, dettati dall’ultimo bando dei ricavi audiovisivi – afferma -. Ci sono aspetti a me cari di struttura organizzativa, e ci sono aspetti di dialettica e sinergia, con le due leghe di A e di C, che ritengono debbano essere uno dei punti focali di questa governance”.





Bedin si è anche espresso sull’argomento della comunicazione con Lega Serie A: “Io penso che non possiamo prescindere da una collaborazione intensa, sia con la Serie A su alcune tematiche, sia con la Serie C su altre: il mondo professionistico deve dialogare maggiormente, deve trovare un’idea di filiera e deve farlo con spirito costruttivo e con una relazione continua”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA