Tragedia durante il derby di Manchester: un tifoso del City muore all’Etihad per un malore

Tragedia durante il derby di Manchester. Un tifoso è deceduto in seguito ad un malore durante la partita tra City e United, vinto poi dalla squadra di Amorim. Come ha dichiarato il Manchester City, il terribile episodio non era noto durante la partita, che è proseguita come previsto.

LA NOTA UFFICIALE DEL CITY

“Il Manchester City è a conoscenza della tragica notizia che uno dei nostri sostenitori è venuto a mancare a seguito di un incidente medico durante la partita di ieri”.

“I pensieri di tutti al Club sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente difficile”, si legge nel comunicato del club inglese.





