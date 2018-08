Leandro Rinaudo torna a Palermo. L’ex giocatore, tra le altre, del Napoli è il direttore sportivo della Cremonese, prossimo avversario dei rosanero. Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, il palermitano parla dell’emozione di tornare a casa e della nuova esperienza.

“In questa città è iniziato tutto per me, sono cresciuto calcisticamente – dice – . Il Palermo ha una squadra per andare direttamente in Serie A. È sempre una corazzata. Noi abbiamo una rosa competitiva e cercheremo di fare un campionato importante”.

Rinaudo parla anche dei maggiori pericoli portati dal Palermo: “Di giocatori forti ne ha tanti e in tutti i ruoli. Penso a Nestorovski e Trajkovski, ma anche dietro c’è gente importante, di alto livello”.

E sul pubblico, dice: “Palermo è quella che si è vista nei playoff, quando lo stadio era pieno. Io porto con me i ricordi di quando ero ragazzino, nell’era Ferrara, quando pur essendo in pochi, si sentiva il calore della gente. Allo stesso tempo ho avuto la fortuna di vivere da dentro l’era Zamparini, con un entusiasmo altissimo e tanta gente a sostenerci. Ricordo la gara vinta contro la Juventus grazie a un gol di Cassani“.

“Negli ultimi anni, certe vicissitudini hanno creato un po’ di malumore – continua – e la gente non ha grosse aspettative ma il Palermo ha sempre il suo blasone e sono certo che i tifosi, quelli che verranno, sapranno farsi sentire“.