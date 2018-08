Un anno fa, quando giocavano le nazionali, il Palermo si decimava e Tedino era costretto a schierare le seconde linee in campionato. In questa stagione, la Serie B ha deciso di fermarsi in concomitanza agli impegni internazionali, ma solo tre rosanero sperano nella convocazione.

Sul Giornale di Sicilia vengono analizzati i tanti fattori che hanno causato questa situazione, come le prestazioni del Palermo, che nella scorsa stagione non è riuscito a salire in Serie A. L’ultimo in ordine di tempo a non essere convocato è stato Aleesami, anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori fino a qualche giorno fa.

Stesso problema per Chochev, che però soffre ancora di un edema osseo, non è rientrato e continua a lavorare a parte. Quando ritornerà a pieno regime è uno tra quelli che può rientrare nel giro della sua nazionale. Chi rischia di essere uscito definitivamente è Mato Jajalo. Il bosniaco sembra essere stato messo da parte dal c.t., Robert Prosinecki.

Si aspettano ancora le convocazioni di Macedonia e Slovenia. Nestorovski e Trajkovski molto probabilmente saranno convocati per le gare di Nations League, ma il capitano del Palermo presto potrebbe lasciare i colori rosanero. La stessa cosa vale per lo sloveno Struna, anche se la sua posizione sembra più salda.