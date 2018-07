Proseguono gli allenamenti del Palermo nel ritiro estivo di Sappada (in Friuli), dove oggi ha iniziato ad allenarsi e si è presentato anche il nuovo acquisto Nicolas Haas, centrocampista svizzero in prestito dall’Atalanta.

ZAMPARINI E LA “SOLITA” CESSIONE

In mattinata i rosanero hanno svolto una seduta tattica e per molti è stato tempo di una serie di collqui a tu per tu con Zamparini e il direttore tecnico Rino Foschi. Nel pomeriggio invece seduta tecnica e nuova partitella in campo ridottosempre sotto lo sguardo attento di Rino Foschi: assenti Chochev, Ingegneri e Bellusci, mentre Struna ha lavorato con il gruppo solo nella prima parte.

PALERMO, CALPESTATO IL “SENSO DELLA GIUSTIZIA”

Le formazioni (In campo anche Haas, che ha anche segnato un gol in partitella, finita 2-1 per gli arancioni – reti di Rispoli e Fiordilino):

ARANCIONI: Pomini (Marson); Salvi, Pirrello, Rajkovic, Mazzotta; Rispoli, Jalalo, Fiordilino; Trajkovski, Embalo, Nestorovski

NERI: Brignoli (Alastra); Accardi, Szyminski, Fiore, Gallo; Aleesami, Haas, Murawski; Santoro, Balogh, Moreo.

