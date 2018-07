Il domino del mercato di Serie B riparte. Ad innescarlo potrebbe essere l’annuncio ufficiale di Samuel Di Carmine, che lascia il Perugia per diventare un nuovo attaccante dell’Hellas Verona (operazione da 3 milioni complessivi e triennale al giocatore da oltre 600 mila euro a stagione).

Il club veneto chiude l’operazione in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del primo punto stagionale e di fatto potrebbe sbloccare l’arrivo di Luca Vido al Perugia, che avrebbe superato in questi giorni la concorrenza del Palermo, che a sua volta potrebbe piazzare l’affondo decisivo per Puscas (inseguito però anche dal Verona che offre al rumeno mezzo milione di euro a stagione).

Nel frattempo, dopo 97 presenze e 38 gol il Perugia saluta così Di Carmine: “Si è sempre contraddistinto non solo per le sue qualità calcistiche ma, soprattutto, per il profilo umano. Impegno, serietà e professionalità sono le principali doti che lo caratterizzano, per questo il Club ringrazia Samuel Di Carmine per il lavoro svolto e gli augura le migliori soddisfazioni sia sportive che personali”.

L’@HellasVeronaFC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Samuel #DiCarmine, classe 1988, dalla società @ACPerugiaCalcio.#DaiVerona #BenvenutoSamuel pic.twitter.com/xyl00KyCiH — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 25 luglio 2018

