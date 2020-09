Continuano le contestazioni dei tifosi della Salernitana verso il patron Claudio Lotito. Questa volta è apparso uno striscione nei cancelli dello stadio Arechi di Salerno, dove i supporters granata hanno deciso di inviare un altro chiarissimo messaggio al presidente della Lazio.

““Lotito il tempo è finito… fai come vuoi, o te ne vai o ti cacciamo noi!!!”. Queste le parole scelte dai tifosi, che non fanno altro che sottolineare una rottura che è ormai irreparabile dal momento in cui la Salernitana ha mancato i playoff con Giampiero Ventura all’ultima partita della stagione regolare di Serie B.





Solamente pochi giorni fa, il gruppo ultras “Distinti Salerno” aveva interrotto con un lancio di palloni l’amichevole contro la Virtus Francavilla.