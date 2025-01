Sampdoria, colpo in attacco: preso l’ex Milan M’Baye Niang

La Sampdoria piazza un colpo in attacco: il club blucerchiato ha ufficializzato l’arrivo di M’Baye Niang, attaccante ex Milan classe 1994.

Il francese ha giocato la passata stagione in Serie A con l’Empoli, segnando 6 gol in 14 partite. Nella prima parte di questa stagione ha invece giocato nel Wydad Casablanca in Marocco.

IL COMUNICATO

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Baye Niang (nato a Meulan-en-Yvelines, Francia, il 19 dicembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025.