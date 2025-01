TMW – Palermo, per Nikolaou si fanno avanti i ciprioti del Pafos

Dīmītrīs Nikolaou al centro di una voce di mercato: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore del Palermo sarebbe in cima alla lista dei desideri del Pafos, club cipriota che sta lottando per la vittoria del campionato con l’Aris.

Un’operazione chiaramente difficile: il Palermo è appena passato a tre dietro ed è alla ricerca di un difensore centrale. Un’eventuale cessione del centrale greco significherebbe perdere un ulteriore pedina dopo la rescissione di Lucioni.

Inoltre il Palermo ha investito molto su Nikolaou facendogli firmare un quadriennale (contratto in scadenza a giugno 2028). I rosa hanno infatti ceduto Soleri e Aurelio (quest’ultimo in prestito) per arrivare al difensore.