Carissoni: “Io a Palermo? C’erano stati dei contatti, ma…”

Lorenzo Carissoni, esterno difensivo del Cittadella, è stato ospite del programma Rigorosamente Cittadella, durante il quale ha affrontato diversi temi. Tra le altre cose, ha confessato che in estate ci sono stati contatti con il Palermo.

“Io al centro del mercato la scorsa estate? C’erano stati contatti con il Palermo, ma una trattativa per andare in porto deve far combaciare tutti i pezzi del puzzle“, ha dichiarato.

Carissoni ha fatto il punto sulla stagione del Cittadella: “Il 5 – 0 di La Spezia è stato quasi umiliante, abbiamo risposto bene a quella mazzata e il recupero graduale di diversi elementi della rosa ci ha agevolato. Adesso il gruppo è coeso e con la rosa che sta tornando al completo il nostro allenatore può lavorare più liberamente e avere maggiori scelte a propria disposizione”.





Carissoni è alla sua seconda stagione con la maglia del Cittadella e, finora, ha disputato tutte e 21 le partite di Serie B, contribuendo con due gol e un assist.

