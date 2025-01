Calciomercato, c’è anche il Palermo su Adorante. Gytkjaer rimane un’opzione

Sono tanti i club di Serie B che sono interessati ad Andrea Adorante, attaccante classe 2000 della Juve Stabia. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, sulle tracce del bomber nato a Parma ci sarebbe anche il Palermo.

L’attaccante della Juve Stabia, autore finora di 8 gol in campionato, è seguito anche in Serie A (Empoli, Lecce e Venezia) e da altri club di Serie B come Pisa e Sassuolo. Tanta concorrenza, quindi, ma il Palermo monitora la situazione alla ricerca di una soluzione per l’attacco, soprattutto alla luce del cambio di sistema di gioco.

Christian Gytkjær, attaccante del Venezia, rimane un’opzione anche se la pista sembra essersi raffreddata nelle ultime ore. Restano nella lista dei partenti Buttaro e Peda. Saric piace alla Salernitana, mentre su Insigne si registra l’interesse del Bari, anche se c’è l’ostacolo dell’alto ingaggio percepito dall’11 rosanero.





