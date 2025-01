CorSport – “Allarme Barbera: Dionisi in esilio, rischio concreto”

Allarme stadio. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, fa il punto della situazione per quanto riguarda il “Barbera”: il 31 marzo scade il certificato di idoneità statica, perché sia rinnovato occorrono dei lavori urgenti (costo circa 3 mln di euro) in più parti della struttura che il City ha già approntato nonostante si tratti di competenze dell’amministrazione comunale.

“Le opere stanno per essere completate ma poi bisognerà vedere se la Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli le riterrà adeguate a un impianto in cui devono affluire fra 15 e 30.000 spettatori per evento. Toccherà alla Commissione rinnovare il certificato e confermare l’agibilità dello stadio. Diversamente il Palermo (che ha 13.000 abbonati) sarebbe costretto a finire la stagione giocando a porte chiuse o addirittura a emigrare“, si legge sul CorSport.

Il pericolo esiste anche se ad oggi prevale l’ottimismo e una soluzione si troverà. I lavori in corso riguardano il consolidamento e la messa in sicurezza dei gradoni, ottimizzazione dell’impianto idrico sanitario, miglioramento delle vie di fuga. Soluzioni tampone rispetto a quanto sarebbe necessario.





