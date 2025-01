Repubblica – “Blin e Desplanches, Dionisi ritrova i suoi pezzi mancanti”

“Il mercato di riparazione del Palermo inizia in casa“. Scrive così Valerio Tripi, che sulle pagine di Repubblica parla dei prossimi sviluppi di quello che potrebbe definirsi un “calciomercato interno”.

Il cosiddetto ritorno al centro del progetto di Matteo Brunori e il recupero del centrocampista Alexis Blin, fuori per infortunio da metà settembre, daranno all’allenatore Alessio Dionisi i primi due rinforzi in un periodo di mercato che porterà comunque altri volti nuovi in casa rosanero.

Nel conto dei giocatori prossimi a tornare a disposizione vanno inseriti anche Federico Di Francesco e il portiere Sebastiano Desplanches. Quattro elementi che farebbero la fortuna di qualunque formazione di Serie B e che Dionisi potrà impiegare nella seconda parte della stagione.





