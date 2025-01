GdS – “Calciomercato Palermo, il gioco degli incastri non è ancora iniziato”

“Tanto movimento, ma ancora nessuna mossa concreta“. Scrive così Massimiliano Radicini, che sulle pagine del Giornale di Sicilia fa il punto sul calciomercato del Palermo. Il club rosa lavora sottotraccia, ma il gioco degli incastri non è iniziato.

I rosanero cercano un esterno sinistro per il ‘nuovo’ 3-5-2. Gli obiettivi restano Barreca e Di Chiara, ma le trattative ancora non hanno preso corpo. Per la linea mediana, è da scartare l’ipotesi Kasami, che era stato offerto dalla Sampdoria: il Palermo ha declinato.

In attacco sembrano raffreddarsi le piste Gytkjær e Lapadula. Sui due centravanti c’è tanta concorrenza in Serie B. Il Palermo si guarda attorno per vagliare tutte le possibili opportunità che il mercato offre.





