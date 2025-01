Trapani, ufficiale l’arrivo di Daka. Fatta anche per Mulè

Il Trapani si muove sul calciomercato: il club granata ha ufficializzato l’arrivo di Dario Daka, attaccante classe 2004 arriva dal Lecce dove ha giocato per la formazione Primavera ma è stato anche aggregato in prima squadra senza però esordire.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Trapani avrebbe anche chiuso per Erasmo Mulé, difensore in forze al Pescara. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

IL COMUNICATO

La società FC Trapani 1905 comunica l’ingaggio del giocatore Dario Daka. Attaccante, classe 2004, proviene dal settore giovanile del Lecce. Con la formazione Primavera, nella stagione in corso, ha messo a segno 2 reti in 5 presenze ed è stato anche aggregato in prima squadra per due gare tra cui l’ultimo turno di campionato contro l’Empoli. Daka, di nazionalità albanese, vanta presenze anche con la nazionale under 21 e arriva a Trapani a titolo definitivo.





«Sono contentissimo di essere qui e ringrazio la società per la fiducia», ha dichiarato il neo calciatore granata. «Ho scelto con piacere Trapani perché c’è un progetto importante e le ambizioni della società vanno di pari passo con le mie. Sono una persona che dà tutto per la squadra e i compagni e posso giocare sia come ala che esterno d’attacco». Benvenuto, Dario!