Palermo, due vittorie casalinghe senza subire gol: il “Barbera” torna un fattore?

Il “Barbera” torna a essere un fattore? Il Palermo apre il 2025 con un’importantissima vittoria contro il Modena sotto un incessante diluvio. Il 3-5-2 messo in campo da Dionisi è apparso come l’opzione migliore per vedere in campo le migliori pedine al posto giusto della scacchiera.

Seconda vittoria di fila in casa… senza subire gol

Quello contro il Modena è un trionfo che dà morale e che finalmente regala ai tifosi non solo la seconda vittoria di fila in casa (non era mai accaduto questa stagione) facendo seguito al successo contro il Bari del 26 dicembre scorso, ma anche la seconda gioia di fila al “Barbera” senza subire gol, un risultato che non accadeva addirittura dal febbraio 2024.

Era il Palermo di Corini e anche in quella circostanza il Bari era nel destino dei rosanero: la convincente vittoria per 3 – 0 contro i “Galletti”, il 2 febbraio 2024, grazie alle reti di Ranocchia, Ceccaroni e Segre aveva anticipato un’altro trionfo di spessore contro un club oggi militante in A, il Como, a cui i rosanero rifilarono un secco 3 – 0 il 17 febbraio 2024. In quell’occasione i marcatori furono Brunori, Ranocchia e Di Francesco, che regalarono il secondo successo di fila in casa senza subire gol.





La situazione di classifica di quel Palermo era ben diversa poiché dopo 25 giornate (la gara con il Como risale proprio alla 25esima giornata) e ben tre successi di fila, i rosanero occupavano il terzo posto in classifica a quota 45 punti, appena uno in meno della Cremonese seconda.

Il “Barbera” torna un fattore?

Le ultime due vittorie al “Barbera” fanno sperare in vista del futuro. Il Palermo aveva un rendimento casalingo ben al di sotto delle aspettative e anche con questi sei punti i rosanero occupano il decimo posto della speciale classifica riguardante i punti conquistati tra le mura amiche.

Nel prossimo turno, il Palermo sarà impegnato nuovamente al “Barbera”, contro la Juve Stabia. I rosanero hanno assoluta necessità di vincere ancora per allungare la striscia, cercare di riconquistare i tifosi e tenere viva la lotta per il quarto/quinto posto, obiettivo realistico a breve termine.

