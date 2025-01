Ranocchia: “Si poteva fare meglio, è il momento di mostrare di avere continuità”

“Col Modena è stata molto importante perché volevamo iniziare l’anno bene dopo un periodo complicato“. È l’opinione di Filippo Ranocchia, intervistato dal Giornale di Sicilia sull’attuale campionato dei rosa.

Secondo il centrocampista, questi “tre punti regalano sicuramente entusiasmo e fiducia, senza esagerare, rimanendo con i piedi per terra, sapendo che ancora il percorso è lungo”.

“Si sarebbe potuto fare meglio – prosegue -, abbiamo concretizzato poco rispetto a quello che abbiamo costruito. Ci sono state partite in cui non siamo riusciti a finalizzare le tante occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo ripartire cercando di concretizzare di più e sono sicuro che i risultati miglioreranno”.





Poi, la Juve Stabia. “Sarà una gara molto importante per il fatto che ancora non siamo riusciti a trovare la continuità che è quello che ci manca in questo campionato. È il momento giusto per dimostrare di averla”.

Infine, la visita di Soriano e Galassi. “Ci hanno motivati, dato grande entusiasmo e una grossa spinta per il resto della stagione e per l’anno nuovo. Il CFG, come tutta la società, ci dimostra sempre grande fiducia e ci stimola sempre a migliorare”, conclude.