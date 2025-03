Sampdoria, Flachi: “I blucerchiati devono essere più furbi e maliziosi”

Francesco Flachi, bandiera storica della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di TeleNord per commentare la stagione del club ligure e le difficoltà che i blucerchiati stanno incontrando in stagione. La Samp sarà la prossima avversaria del Palermo nella gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie B

“Sono arrivati tanti, era necessario conoscersi e ripartire. I giocatori ci sono, ma devono essere anche un po’ più furbi, un po’ più maliziosi anche perché a Bari perché hai fatto un bel primo tempo con pali e traverse creando azioni da goal, anche nel secondo ti sei reso pericoloso, ma hai portato a casa solo un punto. Avere 3/4 punti più ti permetteva di essere più facilitato a raggiungere i playoff. Bastava davvero poco, serviva essere più concentrati e non sprecare punti”.

I blucerchiati, attualmente 15esimi in classifica, cercano i tre punti contro i rosa per rialzare la testa e scacciare via l’incubo playout che, più che mai in questa stagione, tormenta i supporters doriani





